Украинцы массово бронируют бесплатные LED-лампы: как и где можно получить

После тестового периода и первого дня полноценной работы программы по замене лампочек накаливания на LED украинцы заказали уже 300 тысяч энергосберегающих ламп. То есть забронирована каждая сотая лампа из 30 млн, которые имеются в распоряжении Украины.

Видео дня

Дополнительные 5 млн LED-лампочек скоро поступят из Франции. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства 31 января.

"Украинцы заказали на обмен уже более 300 тысяч энергосберегающих ламп через Дію. Поэтому мы уверены, что программа будет успешной", – отметил Шмыгаль.

В каких областях уже меняют лампы

С 30 января обмен лампочек стартовал во всех областных центрах на подконтрольных Украине территориях. Кроме того, бесплатные лампы накаливания можно получить в Кривом Роге, Краматорске и Покровске. А до конца февраля к программе присоединятся более мелкие населенные пункты по всей стране.

Как обменять старые лампы на новые LED

Есть два способа: заранее забронировать лампочки в Дії (меню "Услуги", пункт "Обмен лампочек") или же сразу прийти на "Укрпочту" с пятью старыми лампами накаливания. В первом случае возможность обмена будет гарантирована, а во втором – бесплатные лампы удастся получить, только если они будут в наличии.

После регистрации в программе через Дію участнику приходит уведомление с подтверждением, что в отделение "Укрпочты" прибыли лампы. На обмен после этого дается 5 рабочих дней.

В рамках программы можно обменять максимум 5 старых ламп на 5 новых. При этом все пять лампочек нужно обменять за один раз – пять раз носить по одной лампе запрещено.

Как изменятся суммы в платежках

Замена старых лампочек по всей Украине должна заметно снизить нагрузку на электросети. Предположительный эффект оценивают в 7-10% потребления в часы пиковой нагрузки. Однако сэкономить могут и сами домохозяйства.

Дело в том, что "ледки" на 80% эффективнее обычных ламп накаливания. К примеру, если с обычными лампами семье приходится тратить на освещение 200 грн в месяц, то с энергоэффективными соответствующая сумма в платежке уменьшатся на 160 грн.

В среднем же замена всех ламп в квартире позволяет экономить электроэнергию примерно на 110 грн в месяц, подсчитал для OBOZREVATEL глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин. По его словам, это самый простой и самый ощутимый способ экономить на коммуналке.

Как сообщал OBOZREVATEL, экономия электроэнергии поможет меньше платить за свет и сохранить стабильность энергосистемы Украины. В частности, рекомендуется извлекать каждое зарядное устройство из розетки после использования и сократить использование электроэнергии устройствами в режиме сна, особенно телевизоров, компьютеров, игровых приставок и т.д.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!