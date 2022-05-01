В Бородянке во время разбора завалов нашли чудом уцелевшую икону. Фото

В Бородянке Киевской области спасатели и волонтеры продолжают разбирать завалы домов, разрушенных российскими оккупантами. Во время работ была найдена чудом уцелевшая во время бомбежек икона.

Об этом сообщили в социальных сетях. В населенном пункте не осталось целых зданий.

"В полностью разрушенном доме в городе Бородянка под завалами найдена икона, чудом уцелевшая во время ужасных бомбежек оккупантов", – говорится в сообщении.

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Напомним, освобожденная от оккупантов Бородянка Киевской области разрушена до основания. В поселке не осталось ни одного целого дома, а под завалами были заживо похоронены люди, скрывавшиеся в подвалах от артиллерийских и ракетных ударов.

Чтобы помочь разбирать завалы в Украину прибыли профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши, которые уже приступили к работе.

Добавим, в Украине стала популярной фотография из Бородянки Киевской области, которую разбомбили российские оккупанты. На снимке видно уцелевшие кухонные шкафы со скульптурой Петуха мастера художественной керамики Прокопа Бидасюка, а также посудой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бородянке Киевской области российские солдаты во время оккупации обстреляли памятник архангелу Михаилу. В результате атаки врага от монумента откололся крест, но в руках святого остался меч.