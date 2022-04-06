Прогнозы по Бородянке неутешительны, целых домов не осталось. Фото и видео города

Освобожденная от оккупантов Бородянка Киевской области разрушена до основания. В поселке не осталось ни одного целого дома, а под завалами заживо похоронены люди, скрывавшиеся в подвалах от артиллерии и ракетных ударов.

Об этом у себя в Facebook написал журналист Роман Бочкала, ссылаясь на сообщение службы ГУ ГСЧС. Спасатели обещают извлечь тела несчастных в течение двух-трех дней, но последствия оккупации практически необратимы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Бородянка это хуже Бучи. Это настоящая жесть. Какую мы просто не осознали. Пытался найти хоть один уцелевший дом. Не смог. Их нет. А везде были люди. Потому что как таковой эвакуации из Бородянки не было", – рассказал журналист и очевидец трагедии.

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Бочкала добавил, что "русский мир" оставил без крыши над головой и тех жителей Бородянки, кто успел выехать до наступления врага. Теперь им некуда возвращаться, ведь родные дома стали ловушкой, способной "захлопнуться" в любой момент.

Ранее сообщалось, что спецкор OBOZREVATEL побывала на месте освобожденной ВСУ от российской армии Бородянки. Очевидцы оккупации поделились ужасными подробностями блокады и отступления врага.