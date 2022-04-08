'Мы должны выстоять!' Появилось знаковое фото из разбомбленной оккупантами Бородянки

В Украине стала популярной фотография из Бородянки Киевской области, которую разбомбили российские оккупанты. На ней видно уцелевшие кухонные шкафы со скульптурой Петуха мастера художественной керамики Прокопа Бидасюка, а также посудой.

Как пишет "Суспільне", снимок разрушенного дома при въезде в поселок сделала фотограф Елизавета Серватинская 6 апреля. Его в соцсетях назвали символом стойкости (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Фотограф рассказала, что перед подъездом дом огромная воронка от снаряда. Взрыв разрушил все этажи дома – с первого по пятый.

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Снимок уже вызвал реакцию в соцсетях. Люди пишут, что раз выстояли шкафы с посудой, то выстоят и украинцы.

"Как ты, кухонный шкафчик? Держусь", "Все мы – немного этот шкафчик" – пишут украинцы.

Бородянка вместе с другими населенными пунктами Киевской области была освобождена от российских захватчиков. О том, как поселок пережил вражеские удары и оккупацию, читайте в материале OBOZREVATEL.