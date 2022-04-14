В Бородянке оккупанты обстреляли памятник архангелу Михаилу: крест упал, но в руке остался меч. Фото

В Бородянке Киевской области российские солдаты во время оккупации обстреляли памятник архангелу Михаилу. В результате атаки врага от монумента откололся крест, но в руках святого остался меч.

Об этом сообщили в социальных сетях. Кроме того, российские военные прострелили голову монумента.

"На площади в Бородянке чудом уцелел памятник архангелу Михаилу, которому русские орки прострелили голову. Крест, что держит в руках архангел Михаил, упал, однако меч удержался. Символично", – говорится в сообщении.

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Напомним, в поселок Бородянка под Киевом со всей страны едут сотрудники ГСЧС, чтобы разбирать завалы домов и искать под ними людей. За месяц, на протяжении которого поселок был под оккупацией, захватчики буквально стерли его с лица земли.

Добавим, что хозяйка квартиры в Бородянке на Киевщине, в которой уцелел шкаф с посудой и керамическим петушком, жива. Женщина смогла эвакуироваться из охваченного войной города и переехать на запад Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бородянке Киевской области восемь разрушенных многоэтажных домов придется демонтировать. Эти здания не подлежат какому-либо ремонту или реконструкции.