В Киеве в 1945 году поезда переезжали речку Днепр по деревянному мосту. Уникальное фото

В Киеве в 1945 году железнодорожное сообщение между правым и левым берегом Киева обеспечивал деревянный высоководный мост. Благодаря работе фотографа до нас дошел снимок этого инженерного сооружения.

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Старое фото того периода было опубликовано в сообществе "Киев. Один день – одно фото" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, как он выглядел почти 80 лет назад.

"1945 год. Вид деревянного высоководного Дарницкого железнодорожного моста. Автор (фото. – Ред.) – Соловьев", – говорится в сообщении.

Несмотря на качество опубликованного фото, на нем можно увидеть сам железнодорожный мост, и еще незастроенный левый берег столицы.

Напомним, в 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

В Киеве во второй половине 70-х годов построили несколько автозаправочных станций нового типа. По их необычному виду столичные автовладельцы назвали их "японскими" или АЗС-НЛО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 1940-х годов большая часть современного Оболонского района была еще незастроена многоэтажками. В том месте, где сегодня расположен парк "Наталка" и набережная, владельцы частных домов выпасали скот.

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