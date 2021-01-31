Украинцы без масок штурмовали лыжные 'курорты' под Киевом. Фото и видео

Украинцы, которые не смогли побывать на горнолыжных курортах из-за локдауна, после его завершения штурмовали лыжные спуски под Киевом уже во время адаптивного карантина.

Толпы людей на одном из популярных таких мест возле столицы зафиксировал журналист OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно сотни взрослых и детей. В очередях за снаряжением они находятся без масок и совсем не соблюдают дистанцию.

Как известно, 8 января в сети появились фото президента Владимира Зеленского с отдыха на Буковеле во время локдауна. Тогда же его примеру украинцы тоже "штурмовали" горнолыжные курорты в Карпатах. В частности, не только Буковель, но и Драгобрат, Пилипец, Славское, Яремче и другие.

О том, что происходило на зимних курортах Украины в разгар локдауна, где отдохнул даже президент, – читайте в материале OBOZREVATEL.

С понедельника, 25 января, в Украине возобновился адаптивный карантин с ограничениями "оранжевой" зоны. Такой режим введен на всей территории до 31 марта. После этого министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что отдых президента Зеленского в Буковеле ни был нарушением жесткого карантина (локдауна), который тогда действовал в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство украинцев, опрошенных на улицах Киева, негативно относятся к нарушению карантинных мероприятий на горнолыжных курортах страны, в частности в Буковеле.