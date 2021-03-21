У Зеленського в 2 млн грн оцінили збитки для будівлі ОПУ після погромів. Відео

Пошкодження будівлі Офісу президента, яких було завдано під час акції в підтримку засудженого Сергія Стерненка на Банковій 20 березня, оцінюються приблизно у два мільйони гривень.

Про це заявили в пресслужбі глави держави, на Facebook-сторінці ОПУ опублікували відео наслідків погромів (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Напередодні всі поверхи були наповнені димом. Якщо не розпочати змивання фарби впродовж 72 годин, вона в'їсться у граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими", – йдеться у повідомленні.

У Зеленського додали, що перші два поверхи будівлі нинішнього Офісу президента були споруджені наприкінці ХІХ століття, а інші добудовані на початку ХХ ст.

Нагадаємо: 21 березня, після нічної акції, прохід до ОПУ перекрили правоохоронці. Журналісти OBOZREVATEL побували на Банковій і пропонують читачам побачити, який вигляд мав головний Офіс глави держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 березня біля будівлі Офісу президента в Києві відбулася акція протесту прихильників засудженого за викрадення депутата Сергія Стерненка. Спочатку учасники поводилися спокійно, але потім почалися погроми – вони запалили фаєри, обстріляли будівлю піротехнікою, облили його фарбою і вибили шибки.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав дії активістів хуліганством і запевнив, що винним не вдасться уникнути відповідальності.