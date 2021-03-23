Суд вынес решение по одному из участников погрома на Банковой
Во вторник, 23 марта, Печерский суд Киева избрал меру пресечения писателю, ветерану и основателю издательства "Дом химер" Владиславу Стафийчуку (Влад Сорд). По решению суда его отправили под круглосуточный домашний арест.
Об этом говорится на странице активиста Сергея Стерненко в Facebook. Отметим, что Стафийчук обвиняется в том, что во время акции протеста у Офиса президента разбил стекло в дверях здания.
Ранее правоохранители сообщили о подозрении одному из организаторов акции возле ОП Сергею Филимонову.
Также позднее в сети опубликовали еще два видео, на котором якобы один из подозреваемых Роман Ратушный поджигает файер у дверей Офиса президента.
В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что организаторы погромов планировали устроить "кровавую баню" для сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, в субботу, 20 марта, возле Офиса президента прошла акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Протест закончился погромами, во время которых один человек был задержан.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В пресс-службе президента заявили, что ущерб зданию ОП, который был нанесены во время воскресных беспорядков, оценивается примерно в 2 млн гривен. На следующий день после акции, 21 марта, проход к ОП перекрыли правоохранители.
В полиции отметили, что по факту событий возле ОП было открыто уголовное производство и есть один задержанный.
В Верховной Раде назвали дату внеочередного заседания из-за погромов на Банковой.
Журналисты OBOZREVATEL побывали на Банковой и показали, как выглядел главный Офис главы государства.