Суд вынес решение по одному из участников погрома на Банковой

Во вторник, 23 марта, Печерский суд Киева избрал меру пресечения писателю, ветерану и основателю издательства "Дом химер" Владиславу Стафийчуку (Влад Сорд). По решению суда его отправили под круглосуточный домашний арест.

Об этом говорится на странице активиста Сергея Стерненко в Facebook. Отметим, что Стафийчук обвиняется в том, что во время акции протеста у Офиса президента разбил стекло в дверях здания.

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Ранее правоохранители сообщили о подозрении одному из организаторов акции возле ОП Сергею Филимонову.

Также позднее в сети опубликовали еще два видео, на котором якобы один из подозреваемых Роман Ратушный поджигает файер у дверей Офиса президента.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что организаторы погромов планировали устроить "кровавую баню" для сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, в субботу, 20 марта, возле Офиса президента прошла акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Протест закончился погромами, во время которых один человек был задержан.

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