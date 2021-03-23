Суд виніс рішення щодо одного з учасників погрому на Банковій

У вівторок, 23 березня, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід письменнику, ветерану і засновнику видавництва "Будинок химер" Владиславу Стафійчуку (Влад Сорд). За рішенням суду його відправили на цілодобовий домашній арешт.

Про це йдеться на сторінці активіста Сергія Стерненка у Facebook. Зазначимо, що Стафійчука звинувачують у тому, що під час акції протесту біля Офісу президента він розбив скло в дверях будівлі.

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Раніше правоохоронці повідомили про підозру одному з організаторів акції біля ОП Сергію Філімонову.

Нагадаємо, в суботу, 20 березня, біля Офісу президента пройшла акція на підтримку активіста Сергія Стерненка. Протест закінчився погромами, під час яких одну особу було затримано.

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