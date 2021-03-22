В Раде назвали дату внеочередного заседания из-за погромов на Банковой

В четверг, 25 марта, может состояться внеочередное заседание Верховной Рады из-за акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента 20 марта и ее последствиям.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Учитывая, что на сайте Рады висит официальное сообщение, что спикер улетел с рабочим визитом, то пока говорят о четверге, 25 марта", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Верховной Раде отменили пленарные заседания с 29 марта по 2 апреля из-за введенного в Киеве жесткого карантина.

Однако ряд народных депутатов инициировал проведение внеочередного заседания парламента, чтобы дать оценку акции в поддержку Стерненко под Офисом президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 марта у Офиса президента состоялась акция сторонников осужденного в Одессе Сергея Стерненко, которая изначально проходила спокойно, но затем там произошли погромы.

В пресс-службе президента заявили, что повреждения здания ОП, которые были нанесены во время воскресных беспорядков, оцениваются примерно в 2 млн гривен. На следующий день после акции, 21 марта, проход к ОП перекрыли правоохранители.