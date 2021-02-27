В Киеве под ОП тысячи людей собрались на акцию в поддержку Стерненко и выдвинули условия власти. Онлайн-трансляция

В Киеве в субботу, 27 февраля, началась акция протеста из-за приговора одесскому активисту Сергею Стерненко, которого суд отправил в колонию на 7 лет.

Сторонники осужденного вышли на ул. Банковую под здание Офиса президента. Начало акции планировалось на 12:00, о чем сообщал Telegram-канал "САМОЗАХИСТ".

Главное о суботней акции:

По подсчетам журналистов, под ОП пришли около 1,5 тыс. человек.

Ворота к зданию были открыты, люди могли подойти ко входу в Офис главы страны.

Активисты потребовали от власти отпустить Стерненко и перезагрузить Высший совет правосудия.

Напомним, на прошлой акции под ОП, которая состоялась 23 февраля, люди кидали в правоохранителей файера, дымовые шашки, снежки, с некоторых – сорвали шлемы. В итоге пострадало 27 сотрудников правоохранительных органов и 10 протестующих, 24 человек задержали.

Прямое включение с места проведения демонстрации:

OBOZREVATEL следит за событиями новой акции в поддержку Стерненко в формате онлайн:

11:25 – "САМОЗАХИСТ" написал, что к центру столицы Украины стянули "значительные силы", а копы якобы останавливают транспорт и проводят проверку.

11:30 – В сети показали объявление в одном из мессенджеров о поиске "массовки" для акции. Организаторы утверждают, что это провокация.

11:45 – Под ОП уже собрались около 500 человек, передает "Сегодня". Проход к зданию свободен, на месте дежурит полиция и пожарное авто.

12:05 – Протестующие расположились прямо у входа к ОП. Они также требуют освободить подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

12:30 – Сторонники одесского активиста продолжают собираться на Банковой.

12:35 – В Киеве усилили меры охраны на Крещатике, Майдане Незалежности, улицах Институтской и Банковой. Увеличилось количество полиции на станциях метро "Крещатик" и "Майдан Независимости", передает "Укринформ".

Территорию вокруг Офиса президента окружили несколько сотен правоохранителей. Ворота во двор ОП открыты. На входе развернули пункт помощи с аптечкой, едой и горячими напитками.

12:50 – Сторонники Стерненко выдвинули два условия власти: освободить осужденного украинца, а также перезагрузить Высший совет правосудия.

12:55 – УП пишет, что на акцию вышли более полутора тысяч человек.

13:05 – Тем временем под одесским СИЗО также прошла акция поддержки. Ее участники зажгли файера.

Дополняется...

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: