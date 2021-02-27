В Киеве под ОП тысячи людей собрались на акцию в поддержку Стерненко и выдвинули условия власти. Онлайн-трансляция
В Киеве в субботу, 27 февраля, началась акция протеста из-за приговора одесскому активисту Сергею Стерненко, которого суд отправил в колонию на 7 лет.
Сторонники осужденного вышли на ул. Банковую под здание Офиса президента. Начало акции планировалось на 12:00, о чем сообщал Telegram-канал "САМОЗАХИСТ".
Главное о суботней акции:
По подсчетам журналистов, под ОП пришли около 1,5 тыс. человек.
Ворота к зданию были открыты, люди могли подойти ко входу в Офис главы страны.
Активисты потребовали от власти отпустить Стерненко и перезагрузить Высший совет правосудия.
Напомним, на прошлой акции под ОП, которая состоялась 23 февраля, люди кидали в правоохранителей файера, дымовые шашки, снежки, с некоторых – сорвали шлемы. В итоге пострадало 27 сотрудников правоохранительных органов и 10 протестующих, 24 человек задержали.
Прямое включение с места проведения демонстрации:
OBOZREVATEL следит за событиями новой акции в поддержку Стерненко в формате онлайн:
11:25 – "САМОЗАХИСТ" написал, что к центру столицы Украины стянули "значительные силы", а копы якобы останавливают транспорт и проводят проверку.
11:30 – В сети показали объявление в одном из мессенджеров о поиске "массовки" для акции. Организаторы утверждают, что это провокация.
11:45 – Под ОП уже собрались около 500 человек, передает "Сегодня". Проход к зданию свободен, на месте дежурит полиция и пожарное авто.
12:05 – Протестующие расположились прямо у входа к ОП. Они также требуют освободить подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
12:30 – Сторонники одесского активиста продолжают собираться на Банковой.
12:35 – В Киеве усилили меры охраны на Крещатике, Майдане Незалежности, улицах Институтской и Банковой. Увеличилось количество полиции на станциях метро "Крещатик" и "Майдан Независимости", передает "Укринформ".
Территорию вокруг Офиса президента окружили несколько сотен правоохранителей. Ворота во двор ОП открыты. На входе развернули пункт помощи с аптечкой, едой и горячими напитками.
12:50 – Сторонники Стерненко выдвинули два условия власти: освободить осужденного украинца, а также перезагрузить Высший совет правосудия.
12:55 – УП пишет, что на акцию вышли более полутора тысяч человек.
13:05 – Тем временем под одесским СИЗО также прошла акция поддержки. Ее участники зажгли файера.
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Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Стерненко приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества. Суд признал его виновным в похищении человека в 2015 году.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что организаторы столкновений под Офисом президента 23 февраля хотели, чтобы полицейские избили протестующих. Никто из демонстрантов не получил серьезных повреждений.
Он также анонсировал, что на Банковой 27 февраля полицейских кордонов не будет.
Стерненко находится в следственном изоляторе в Одессе. Юристы подали заявление, чтобы перевести мужчину в Киев.
В обвинительном акте по одесситу и другому фигуранту Руслану Демчуку говорится, что они вместе с другими неустановленными лицами похитили депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича.