Геращенко: организаторы беспорядков под ОП мечтали, чтобы полицейские избили протестующих

Организаторы столкновений под Офисом президента, которые произошли 23 февраля, хотели, чтобы полицейские избили протестующих.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" 25 февраля заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что никто из демонстрантов не получил серьезных повреждений.

"Министерство внутренних дел поддерживает любые мирные митинги, мы готовы их защищать, но то, что было под Офисом президента – это вакханалия насилия, направленная только на одно: тот, кто задумывал эту акцию, мечтал о том, что полицейские будут бить в ответ митингующих, но этого не произошло", – сказал Геращенко.

Он отметил, что в столкновениях пострадали около 30 полицейских, у некоторых из них – серьезные ожоги глаз.

"Никто из тех, кто нападал на них (на полицейских), не получил серьезных повреждений. Полицейские стояли даже без резиновых дубинок, потому что тот, кто направляет за кулисами эти акции, заплатил бы огромные деньги, чтобы полицейские избили хоть одного человека. Полиция, МВД и Нацгвардия всегда будут стоять на страже общественного покоя", – добавил заместитель главы МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля во многих городах Украины люди вышли на акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. В столице под Офисом президента произошли столкновения с правоохранителями, в результате которых пострадали и демонстранты, и полицейские.

Напомним, что Стерненко приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества. Суд признал его виновным в похищении человека в 2015 году.