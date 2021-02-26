Геращенко пообещал, что кордонов полиции на Банковой во время акции в поддержку Стерненко не будет

Возле Офиса президента в Киеве на Банковой, где на 27 февраля анонсирована акция в поддержку осужденного Сергея Стерненко, полицейских кордонов не будет.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 26 февраля. Он также заверил, что правоохранители не допустят провокаций (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Завтра полиция сделает все, чтобы не было никаких провокаций. Принято решение, что не будет никаких кордонов и митингующие могут свободно без оружия протестовать на улице Банковая", – сказал Геращенко.

Он также обратился к людям, которые призывают выходить на протест, чтобы те в свою очередь призвали митингующих не проявлять насилие в отношении любого человека.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что он придет на протест. Там он намерен призывать митингующих вести себя спокойно.

"Я завтра приду и с вами буду говорить. Я буду призывать, чтобы было спокойствие", – сказал секретарь СНБО.

Напомним, что сторонники Стерненко анонсировали на субботу, 27 февраля, продолжить протест против приговора. Они пообещали, что акция станет бессрочной.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля во многих городах Украины люди вышли на акции в поддержку Сергея Стерненко. В столице под Офисом президента произошли столкновения с правоохранителями, в результате которых пострадали и демонстранты, и полицейские.

Напомним, что одессита приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества. Суд признал его виновным в похищении человека в 2015 году.