Стало известно, сколько малышей родилось в Киеве за 335 дней войны

В Киеве за 335 дней полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины родилось 14 894 малыша. Кроме того, за это время женились 23 436 пар.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Среди новорожденных – 248 двоен и три тройни.

"Сегодня и каждый каждый из нас – военный, врач, энергетик, пекарь, учитель, водитель и продавец – приближает такую желанную Победу. И пока ВСУ охраняют наше небо, а мы все работаем, в Киеве ежедневно рождаются украинцы, создаются новые семьи", – написал Поворозник.

Он уточнил, что с 24 февраля в столице родилось 14 894 малыша: 7728 мальчиков и 7166 девочек. Кроме того, с начала полномасштабной вооруженной агрессии в Киеве поженились 23 436 пар.

Напомним, в Киеве в первый день нового 2023 родилась тройня. Мальчиков назвали Матвей, Богдан и Владислав. Всего в городе 1 января родилось 12 мальчиков и 19 девочек.

В Украине упростили процедуру расхода компенсации за "пакет малыша". Так, если раньше родители могли это сделать только в специальных магазинах, с которыми было заключено соответствующее соглашение, то сегодня семья может потратить средства фактически в любой торговой сети на нужды ребенка. При этом, имея выбор между получением самого пакета и компенсацией за него, украинцы все чаще выбирают деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после рождения ребенка можно получить денежную компенсацию за "пакет малыша". Такая услуга появилась в Малышке (Действие). Для этого нужно заполнить заявление в программе и открыть специальный счет в ПриватБанке.

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