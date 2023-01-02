Сразу трое казачат: на Новый год в Киеве родилась тройня. Фото

В Киеве в первый день нового 2023 года родилась тройня. Мальчиков назвали Матвей, Богдан и Владислав.

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Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы. Всего в городе 1 января родилось 12 мальчиков и 19 девочек.

"С Новым годом! Жизнь продолжается! В первый день 2023 года у столичных родильных родился 31 ребенок – 12 мальчиков и 19 девочек. И сразу хороший знак – тройня! Три казака Матвей, Богдан и Владислав! Растайте здоровыми, новые киевляне! свободными под мирным небом родной Украины!", – поздравили в Департаменте.

Напомним, в Киеве за 300 дней широкомасштабного вторжения войск РФ в Украину родились 13 340 малышей. Кроме того, за этот период в столице поженились 21 815 пар. Среди новорожденных – 233 двойные и две тройные.

Напомним, в Украине упростили процедуру расхода компенсации за "пакет малыша". Так, если раньше родители могли это сделать только в специальных магазинах, с которыми было заключено соответствующее соглашение, то сегодня семья может потратить средства фактически в любой торговой сети на нужды ребенка. При этом, имея выбор между получением самого пакета и компенсацией за него, украинцы все чаще выбирают деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после рождения ребенка можно получить денежную компенсацию за "пакет малыша". Такая услуга появилась в Малышке (Действие). Для этого нужно заполнить заявление в программе и открыть специальный счет в ПриватБанке.

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