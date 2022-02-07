В Германии и Нидерландах провели массовые акции в поддержку Украины. Фото

В ряде городов Германии и Нидерландов состоялись акции в поддержку Украины. Их проводили из-за вероятной угрозы российского вторжения.

Об этом сообщают посольство Украины в Нидерландах и DW. Мероприятия проводились в воскресенье, 6 февраля, – в тот же день, что и в Киеве, где на шествие пришли сотни иностранцев (чтобы посмтреть фото, доскролльте страницу до конца).

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В Германии акции проходили в Дрездене, Дюссельдорфе и Мюнхене, в которых принимали участие от 100 до 350 человек.

В одной из них также участвовал бывший депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Арнольд Фаатц.

Участники демонстрации призывали немецкое правительство предоставить Украине оборонное вооружение и всеми возможными способами противодействовать российской агрессии.

Такая же акция состоялась и в нидерландской столице Амстердаме. На центральной площади города был развернут 30-метровый флаг Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля в Киеве сотни иностранцев вышли на Марш единства за Украину. Они прошли по центральным улицам столицы и спели гимн Украины на Майдане Незалежности.