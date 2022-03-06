Ситуация контролируемая: в ОГА Киевщины рассказали, что происходит в области по состоянию на 5 марта

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Оккупанты продолжают обстреливать населены пункты Киевской области. Некоторые общины находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА Киевщины. Регион продолжает жить в условиях российской агрессии, но дает отпор врагу.

Бучанский район. В Макарове, Ирпене, Гостомеле ночью велись бои. Враг расположил технику в Немишаевской общине, Михайловской Рубежовке и Буче. Оккупанты ведут огонь по жилым домам, гражданскому населению. Захватчик препятствует эвакуации. Сейчас в районе готовятся вывозить людей и доставке гуманитарной помощи.

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Бориспольский район. Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Укрепляются границы района.

Фастовский район. В районе все объекты критической инфраструктуры на территории общин района работают в обычном режиме. Ситуация стабильна контролируемая. Магазины аптеки работают в обычном режиме с учетом ограничений комендантского времени, есть проблема из-за недостаточного количества продуктов.

На АЗС отсутствует топливо. Объекты критической инфраструктуры находятся под охраной. Обстрелов за ночь не было.

Белоцерковский район. Почти всю ночь звучали сигналы тревоги. Идет противодействие диверсантам. Перебои с подачей электроэнергии, воды, газа не зафиксированы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Вышгородский район. Север района остается оккупированным врагом. Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы. Идет постоянная перегруппировка сил российских захватчиков.

В район поступает гуманитарная медицинская и продуктовая помощь, но агрессоры не позволяют помочь оккупированным общинам. Людям, которые самостоятельно выходят из оккупированной территории, оказывается помощь и организуется эвакуация из района.

Броварской район. Зафиксировано передвижение вражеской техники на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин.

В селе Русанов, Великодымерской общины разрушены частные жилые дома. Удалось возобновить газоснабжение. Электро- водоснабжение, отопление и связь пока отсутствуют. Этой ночью вражескими войсками были обстреляны села Заворичи и Семиполки. В настоящее время вражеские войска находятся на территории Великодымерской общины.

В целях обеспечения населения Броварского района продуктами питания проводится организация оказания гуманитарной помощи. Также ожидается прибытие медицинских препаратов и средств.

Обуховский район. Идут работы по восстановлению инфраструктуры и предоставлению необходимой помощи населению.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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