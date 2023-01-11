Синоптики рассказали, когда в Киев придет потепление

В Киеве до конца недели синоптики прогнозируют возвращение "плюсовой" температуры. Так, уже в пятницу, 13 января, днем воздух прогреется до +1°С.

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Об этом сообщил портал Sinoptik. С начала января в столице было зафиксировано несколько температурных рекордов.

Так, в пятницу, 13 января, синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков, но в день температура воздуха в день прогреется до +1°С. Ночью ожидаются морозы до -5°С.

В субботу, 14 января, не стоит ожидать солнечную погоду, хотя температура воздуха будет продолжать подниматься. Ночью -2°С, днем до +1°С. И уже в воскресенье, 15 января, существенных изменений в погоде не ожидается.

Следует отметить, что на следующей неделе температура воздуха продолжит подниматься и уже 17 января днем синоптики прогнозируют до +5°С.

Добавим, в Украине до конца января ожидается переменная погода. В середине месяца, по прогнозу синоптиков, станет теплее, однако уже к 1 февраля на смену плюсовой температуре придут морозы.

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Укргидрометцентре проанализировали данные метеорологических наблюдений, накопленных за годы наблюдений, для определения предполагаемого сценария развития погодных условий в зимний период. Зима 2022-2023 годов в Украине будет в среднем теплее предыдущих.

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