Украину ждут погодные качели: синоптики дали прогноз до конца января и предупредили о ''сюрпризах''

В Украине до конца январе ожидается переменчивая погода. В середине месяца, по прогнозу синоптиков, потеплеет, однако уже к 1 февраля на смену плюсовой температуре придут морозы.

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Выше всего столбики термометров поднимутся на юге – до +11 градусов тепла. В то же время на севере страны потеплеет не более чем до +5 градусов, прогнозирует ресурс Gismeteo.

Киев

В столице к середине месяца морозы сменятся плюсовой температурой. 13 и 14 января днем 0 градусов, а 19, 21 и 22 числа будет тепло до +5. К концу месяца холода вернутся: с 27 до 31 января ожидается -4 -2 градуса днем.

Преимущественно облачно. С 9 по 12 января, а также 27 и 29-31 января ожидаются осадки в виде снега, 14-16 января, 18-20 и 25-26 января – снег с дождем.

Днепр

В Днепре до пятницы синоптики прогнозируют морозы -6 -1 днем, после чего установится плюсовая температура, которая продержится до 24 января. В конце месяца ожидается до -4 градусов мороза.

Осадки в виде дождя и снега прогнозируют на 15-23 января, а также на 27, 28, 30 и 31 января.

Львов

Во Львове до 23 января ожидается плюсовая температура до +7, но с мокрым снегом и дождем.

Небольшие морозы, до -4 градусов, придут только к концу января.

Одесса

В Одессе практически весь месяц простоит теплая погода. Максимально потеплеет 19 и 20 января – до +10 +11. Периодически дожди и мокрый снег, а минусовая температура ожидается только в последний день месяца.

Харьков

Вся неделя с 9 по 15 января в Харькове будет морозной, а со следующей незначительно потеплеет – до +4 градусов днем. В конце месяца вновь похолодает, с 27 по 31 января ожидается -3 -5 градусов мороза.

Периодически возможны осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.

Ривне

В Ривном плюсовая температура продержится до 23 января, однако практически ежедневно с дождем и с мокрым снегом.

В конце месяца, как и на остальной территории, прогнозируют похолодание: 27-31 января температура будет колебаться от -4 до -1 градуса днем.

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