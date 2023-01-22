Синоптики предупредили об ухудшении видимости на дорогах Киева 22 января

В Киеве в воскресенье до конца суток 22 января удержится туман. Видимость на дорогах столицы 200-500 метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву. До конца суток 22 января удержится туман, видимость 200-500 метров. Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупредили синоптики.

Следует отметить, что в Киеве в среду, 18 января, зафиксировали очередной температурный рекорд. Максимальная температура в столице поднялась до +10,2°С.

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

В феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области, в воскресенье, 22 января, Облачно, без существенных осадков. Чтобы узнать подробный прогноз погоды, перейдите по ссылке.

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