Без существенных осадков и утром туман: прогноз погоды по Киевщине на 22 января

В Киеве и Киевской области, в воскресенье, 22 января, Облачно, без существенных осадков. Утром в регионе туман, видимость 200-500 метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды по Киевщине на 22 января. Облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура по области ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 1-3°С тепла", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. Утром 22 января туман, видимость 200–500 метров. Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Следует отметить, что в Киеве в среду, 18 января, зафиксировали очередной температурный рекорд. Максимальная температура в столице поднялась до +10,2°С.

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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