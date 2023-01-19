В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд января

В Киеве в среду, 18 января, был зафиксирован очередной температурный рекорд. Максимальная температура в столице поднялась до +10,2°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Климатическая норма превышена на 9,8°С, что соответствует погоде начала апреля.

"По данным метеостанции 18 января в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +7,3°С. Это на 1,6°С выше рекордного значения температуры в этот день 1993 года. Максимальная температура в столице поднялась до +10,2°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2007 года на 0,8°С", – говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 3,7°С. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1990 году и равнялось 3,4°С.

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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