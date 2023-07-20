Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области во второй половине дня 20 июля

В Киеве и Киевской области в четверг, 20 июля, во второй половине дня существенно ухудшится погода. Синоптики прогнозируют грозу и сильные порывы ветра.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. Во второй половине дня 20 июля гроза, порывы ветра 15-20 метров в секунду", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре уточнили, что на этой неделе Киевщина будет поочередно находиться под влиянием то атмосферных фронтов, то поля повышенного давления. Температурные показатели снизятся и в дневные часы составят +25-27°С, а в ночные +16-18°С.

Напомним, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в четверг, 20 июля, днем кратковременные дожди, местами грозы. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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