Местами грозы и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 июля

В Киеве и Киевской области в четверг, 20 июля, днем кратковременные дожди, местами грозы. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 20 июля. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 13-18°С, днем 23-28°С; по Киеву ночью 14-16°С, днем 25- 27°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре уточнили, что на этой неделе Киевщина будет поочередно находиться под влиянием то атмосферных фронтов, то поля повышенного давления. Температурные показатели снизятся и в дневные часы составят +25-27°С, а в ночные +16-18°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 20 июля в Киеве утреннее прояснение не сделает сильную погоду на фоне пасмурного дня в целом. Вечером, вероятно, пройдет дождь с грозой.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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