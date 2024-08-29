Символизирует стойкость и несокрушимость: на Лесном кладбище открыли Мемориальный монумент погибшим защитникам и защитницам из Киева. Фото

В столице на Лесном кладбище открыли Мемориальный монумент погибшим киевлянам – защитникам и защитницам Украины. Его главный элемент – казацкий крест, символизирующий устойчивость, верность принципам и несокрушимость.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Вечная память и слава Героям!

"Сегодня Украина чествует своих павших Героев. В День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, открыли на Лесном кладбище Мемориальный монумент погибшим киевлянам – защитникам и защитницам. Он размещен рядом с аллеей почетных захоронений воинов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашего государства", – говорится в сообщении.

Как рассказал мэр, главный элемент Мемориала – казацкий крест, символизирующий устойчивость, верность принципам и несокрушимость. Год назад на этом месте был заложен символический камень, ставший началом строительства, увековечивающий память о тех, кто пал за свободу Украины.

"На территории Лесного кладбища похоронены 1092 павших киевлян-воинов. Подвиг которых мы будем помнить и уважать. Такой Мемориал откроем и на городском Берковецком кладбище, где похоронены 738 воинов. Вечная память и уважение павшим героям! Большая благодарность и поддержка героям живым! Слава Украине, слава ее Героям!", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко в День памяти защитников почтил павших Героев. Он возложил цветы у Стены Памяти воинам, погибшим в российско-украинской войне, а также к Мемориалу павшим киевлянам-защитникам.

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