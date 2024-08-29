Виталий Кличко в День памяти защитников почтил павших Героев. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко в День памяти защитников почтил павших Героев. Он возложил цветы у Стены Памяти воинам, погибшим в российско-украинской войне к Мемориалу павшим киевлянам-защитникам.

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О Киевском городском голове сообщил в своем Telegram-канале. Вечная память и слава воинам!

"В День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины почтил память павших Героев. Сегодня люди несут цветы на улицу Трехсвятительскую – к Стене Памяти воинам, погибшим в российско-украинской войне (с 2014 года). А также – к Мемориалу павшим киевлянам-защитникам, который столица открыла 29 августа 2021 года, в годовщину Иловайской трагедии (на перекрестке улицы Грушевского и Петровской аллеи). И на кладбища, где обустроены аллеи почетных захоронений наших Героев. Вечная память и уважение павшим защитникам украинского государства!", – написал Кличко.

Напомним, из-за продолжающегося с 2014 года вооруженного нападения России Украина ежедневно теряет своих защитников и защитниц. Надлежащее чествование их памяти стало важной задачей государства и каждого из граждан.

Чтобы отдать почтение павшим в календаре официальных праздников, была введена особая траурная дата – День памяти погибших защитников Украины. OBOZ.UA рассказывает, когда он отмечается, каким событиям посвящен и чему именно сонях стал символом траурной даты.

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