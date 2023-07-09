С начала войны в результате российских обстрелов в Киеве погибли более 170 человек, – Кличко

В Киеве с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли более 170 человек. Среди них 7 – дети.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает телеканал Киев. Враг целенаправленно убивает гражданских (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Путину нужна территория – ему мы, украинцы, не нужны. Он убивает мирное население, гибнут люди. В нашем городе (Киеве. – Ред.) более 400 домов разрушены, и более 170 граждан погибли. Мирное население, из которого 7 – дети" , – рассказал Кличко.

Напомним, ночью 24 июня силы ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружили и уничтожили более 20 ракет, выпущенных российскими оккупантами. В Соломенском районе столицы обломки ракеты повредили верхние этажи многоэтажки. В результате атаки врага погибли мирные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко побывал в одном из укрытий в Дарницком районе столицы. В помещении почти завершили капитальный ремонт и установили систему автоматизированного открывания дверей.

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