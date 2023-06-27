Кличко показал укрытие в Киеве, где начали тестировать систему автоматизированного доступа. Фото и видео

Мэр Киева Виталий Кличко побывал в одном из укрытий в Дарницком районе столицы. В помещении почти завершили капитальный ремонт и установили систему автоматизированного открывания дверей.

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Об этом сообщила пресс-служба политика. Благодаря таким системам объекты защиты будут открыты сразу после сигнала воздушной тревоги (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Киев начал оснащение сооружений гражданской защиты системами автоматизированного открытия. Первые такие системы уже устанавливают в укрытиях в Дарницком районе столицы. В укрытии, которое мы осмотрели, почти завершили капитальный ремонт. Площадь помещения 140 кв. м, и рассчитано укрытие более чем на 200 человек", – отметил Кличко.

По словам мэра, важно, чтобы доступ к укрытиям был беспрепятственным и оперативным, учитывая, что враг применяет баллистические ракеты и взрывы раздаются через несколько минут после тревоги.

"Благодаря таким автоматизированным системам укрытия и убежища будут открываться сразу после сигнала воздушной тревоги. Всего в Киеве планируем установить системы почти в 3 тысячи укрытий и убежищ", – уточнил Кличко.

Он также отметил, что 8 июня по решению Киевсовета город дополнительно выделил на ремонт и обустройство укрытий 750 млн грн. До этого, в прошлом и нынешнем году, городские власти выделили на соответствующие работы 1,2 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве приобретут и установят 200-250 модульных бетонных укрытий. На это из городского бюджета будет выделено 300 миллионов гривен.

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