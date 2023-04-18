В Киеве уровень воды в Днепре немного спал, но пик паводка еще впереди: подробности

В Киеве утром, 18 апреля, не было не зафиксировано аварийных подтоплений. По прогнозу синоптиков, пик паводка в столице ожидается 22 апреля, но уровень воды в Днепре немного спал.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

"По состоянию на 9:00 18 апреля по городу Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Сегодня, как и вчера происходит пропуск весеннего половодья через Киевскую ГЭС, поэтому на реке Днепр в Киеве еще содержится затопление пойменных территорий", – рассказали в пресс-службе.

Однако в КГВА предупредили, что пик паводков еще впереди. По прогнозам Укргидрометцентра, он ожидается 22 апреля. По предварительной информации, максимальный уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города.

Возможно дальнейшее подтопление мест отдыха на острове Труханов, "Гидропарк", парк Муромец; частичные подтопления садово-дачной застройки Воскресенских Садов, Русановских Садов, Осокорков, Позняков, Вишенок.

"Фактический уровень воды в реке Днепр: 650 см. Уровень за последние сутки уменьшился на 7 сантиметров Температура воды: 9.8°C. Напомним, критический уровень воды в Днепре для Киева – более 800 см", – резюмировал начальник КГВА Сергей Попко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за весеннего паводка может изменить цвет вода, которая течет из кранов в домах жителей столицы. Однако это никак не влияет на ее качество.

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