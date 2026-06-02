Россия ударом по Киеву уничтожила автосалон на Подоле. Фото и видео

Страна-террорист РФ в ночь на 2 июня нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела на Подоле был уничтожен автосалон Zeekr.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжают работать все службы.

Что известно

Так, в ночь на вторник, 2 июня, Россия нанесла очередной террористический удар по Киеву. Последствия обстрела были зафиксированы в разных районах, в частности на Подоле агрессор уничтожил автосалон Zeekr. Несмотря на атаку, несколько машин, которые были внутри, уцелели и выехали своим ходом.

В результате обстрела в здании полностью выбило все окна, повреждены его конструкции, а также начался пожар, на ликвидации которого работали спасатели.

Сейчас на месте продолжают работать все экстренные службы, которые осматривают место прилета, фиксируют очередное военное преступление оккупантов, и разбирают завалы.

В ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на украинскую столицу. На Киев летели группы дронов и различные типы ракет, прозвучала серия взрывов. Много пострадавших, к сожалению, есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в понедельник, 1 июня, страна-агрессор Россия начала очередную массированную атаку на Украину. Враг запустил ударные дроны из разных локаций, а также поднял в воздух стратегическую авиацию.

