Проверяют не всех, но водители маршруток боятся штрафов: как проходит первый день жесткого карантина в Киеве

В понедельник, 1 ноября, Киев перешел в "красную" зону и в городе вступили в силу новые карантинные ограничения, среди прочего затронувшие общественный транспорт. Людей предупреждали о необходимости иметь COVID-сертификат или тест, но проверяют их, как и обещали, выборочно.

При этом иногда водители, опасаясь штрафов, все же не берут в салон больше пассажиров, чем позволяют сидячие места. OBOZREVATEL проследил за тем, что происходит в столице в первый день усиленного карантина (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

С 1 ноября только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или COVID-сертификатом, или же справкой о выздоровлении от инфекционной болезни можно работать и посещать:

Видео дня

заведения питания;

отели;

торгово-развлекательные центры;

учреждения и учреждения социальной защиты;

спортзалы и фитнес-центры;

проводить массовые мероприятия.

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Вводя усиленный карантин, столичные власти предупредили, что в общественном транспорте ездить должны пассажиры, которые тоже имеют сертификат о вакцинации или ПЦР-тест с отрицательным результатом на COVID-19. Подробнее обо всех ограничениях "красной" карантинной зоны в Киеве читайте в материале.

Утром понедельника киевляне гости города добирались общественным транспортом на работу и, судя по разговорам на остановках, опасались проверок. Однако таких оказалось немного: в нескольких местах наши журналисты заметили группы по двое полицейских, которые периодически подходили к гражданам и спрашивали о наличии документов. Их проверяли с помощью сканирования QR-кодов с мобильных телефонов, иногда пассажиры предъявляли и бумажные COVID-сертификаты.

"Когда садилась в пригородную маршрутку Чабаны – Киев, водитель пустил всего трех пассажиров – сколько было свободных сидячих мест. Сказал: больше не буду брать, потому что оштрафуют", – отметила корреспондент OBOZREVATEL.

В то же время в метро по-прежнему из громкоговорителя доносились напоминания о необходимости находиться на станциях и вагонах в защитных масках, а также иметь соответствующие документы для проезда по новым правилам. Первые рейдовые группы в подземке начали появляться поближе к 09:00. Они также проверяли документы выборочно.

"Утром не проверяли никого, даже не видела, чтобы вдали какие-то проверяющие были. Это Лесная – Театральная – Золотые Ворота – Выдубичи", "Лучше без маски не заходить в метро. Тогда сразу начинается проверка", – комментируют журналисты.

В некоторых кафе Киева посетителей без COVID-сертификата или других соответствующих документов, начали обслуживать через так называемый безконтактный стол. А если сертификат есть, то запускают в зал.

"Безконтактный стол стоит на входе в помещение, а касир – за кассой. Ты делаешь заказ, сотрудник тебе его вместе с терминалом приносят на стол и отходит. Оплачиваешь, забираешь заказ. Без маски не обслуживают", – рассказала журналист OBOZREVATEL.

Киевлянам и гостям города напомнили, что помимо новых правил работы заведений и проверок в общественном транспорте, остаются в силе и предыдущие противоэпидемические нормы.

Так, в местах массового скопления людей запрещается пребывание без одетых средств индивидуальной защиты (респираторов или защитных масок), закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

А в случае нарушения требований карантина предусмотрена ответственность по ст. 443 КУоАП. Речь идет о наложении штрафа:

на граждан – от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан ( 17-34 тысячи грн );

на должностных лиц – от двух до десяти тысяч минимумов (34-170 тысяч грн).

"Призываем граждан с пониманием отнестись к ограничительным мерам, ведь они необходимы для прекращения распространения опасного вируса. Берегите свое здоровье и здоровье ваших близких", – заявили в Telegram-канале Патрульной полиции Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам мэра Виталия Кличко, у Киева есть возможность развернуть дополнительные места в медучреждениях для больных коронавирусом или мобильные госпитали. Однако работать там будет некому, ведь в столице на фоне этой волны COVID-19 не хватает медперсонала.