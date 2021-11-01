Кличко – о ситуации с COVID-19 в Киеве: мы боимся взрыва заболеваемости, нам не хватает врачей

Городской голова Киева Виталий Кличко заверил, что медучреждения в случае необходимости готовы развернуть тысячи койкомест для больных коронавирусом киевлян. Несмотря на это, городу не хватает врачей, которые будут работать с такими пациентами.

О проблемах, перед которыми встала столица, попав в "красную" зону эпидемической опасности, мэр рассказал в эфире канала "Украина 24". Он доступен в записи на YouTube от 31 октября.

"В Киеве мы подготовили 5,5 тысяч мест в инфекционных отделениях. Если будет необходимо, готовы предоставить еще плюс 6 тысяч мест. Боимся одного – взрыва заболеваемости, который может парализовать медицинскую систему, когда количество больных будет превышать количество мест в больницах", – объяснил Кличко.

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Сейчас некоторые политики говорят о вероятности развертывания в столице мобильных госпиталей для приема больных COVID-19. Со своей стороны, мэр подчеркнул, что это возможно, однако лечить там пациентов будет некому.

"Мы можем сделать еще много мест, но главный вопрос – кто будет оказывать помощь? Нам не хватает врачей. Сегодня уже врачи работают на пределе напряжения", – отметил Кличко.

По его словам, столичные власти дополнительно доплачивают медперсоналу, работающему с COVID-19, поэтому в общей сложности они получают 30-35 тысяч гривен заработной платы, а иногда и 40 тыс. грн в месяц.

Также для лечения больных коронавирусом и с подозрением на него в киевских больницах есть необходимое оборудование. В частности, более полутысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и 90% койкомест снабжены кислородом.

"Однако угроза того, что количество больных будет превышать количество врачей и мест в больницах, остается на сегодняшний день", – подытожил Кличко.

Напомним: 1 ноября Киев перешел в "красную" зону карантина, в городе введены новые ограничения и правила, которые будут действовать по меньшей мере до улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. Более подробно о том, что изменилось в столице, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский метрополитен напомнил о новом правиле работы во время усиленного карантина в столице. Речь идет об ограничении на вход к станциям метро, которое будет действовать в пиковые часы.