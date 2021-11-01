Киев перешел в "красную" зону карантина: какие ограничения действуют с 1 ноября

С полуночи понедельника, 1 ноября, столица Украины Киев официально перешла в худшую по уровню эпидемической опасности зону карантина – "красную". Теперь киевские школьники продолжат обучение дистанционно, а взрослые жители и гости города смогут посещать заведения и пользоваться транспортом при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста или документа о выздоровлении от COVID-19.

Мэр Виталий Кличко назвал такие меры крайней необходимостью, а сами усиленные ограничения – карантином невакцинированных. Ведь для прошедших полный курс прививок против коронавируса повседневная жизнь почти не изменится. OBOZREVATEL рассказывает подробно, что предполагает "красная" зона для Киева.

С 1 ноября для того, чтобы посетить торговый центр, заведение питания или некоторые государственные учреждения, а также проехаться в общественном транспорте столицы, нужно предъявить один из следующих документов:

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сертификат о вакцинации против COVID-19 ("желтый" или "зеленый" внутренний документ или международный);

отрицательный свежий тест , сделанный методом ПЦР или экспресс-методом для обнаружения антигена SARS-CoV-2;

документ, удостоверяющий выздоровление от коронавируса.

Все заведения, для посещения которых требуются вышеуказанные документы:

заведения питания;

торговые (ТЦ) и торгово-развлекательные центры (ТРЦ);

заведения культуры (кино, музеи, выставки и т. д.);

спортзалы и фитнес-центры;

отели;

заведения социальной защиты,

центры предоставления админуслуг;

управления труда и соцзащиты;

управления Пенсионного фонда;

массовые мероприятия.

Маршрутки, троллейбусы, трамваи и метро в Киеве с 1 ноября не прекратят движение. Они будут работать в обычном режиме и ездить в них смогут все граждане, но тоже с COVID-сертификатом или тестом.

Правда, проверять наличие таких документов будут на входе в транспорт и выборочно, заверил мэр Виталий Кличко. По его словам, в метрополитене, на остановках наземного коммунального и частного транспорта столицы будут работать специальные группы правоохранителей.

Накануне в Киевском метрополитене напомнили о том, как будет работать метро после вступления в силу правил карантина "красной" зоны. Также рассказали о новом ограничении – на вход к станциям метро в пиковые часы.

Отметим, что новые карантинные правила, применяемые к межрегиональным перевозкам, начали действовать в Украине еще с 21 октября. Подробнее о них читайте по ссылке.

Торгово-развлекательные центры в столице будут работать с ограничениями. Например, дети и подростки смогут посещать их только в сопровождении взрослого лица, имеющего отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

После каникул в конце октября школьники столичных учебных заведений не выйдут на привычную учебу. Из-за введения "красной" зоны в Киеве она с 1 ноября будет проходить дистанционно. К тому же для учащихся всех классов – от первого до 11-го. Так будет продолжаться по крайней мере до улучшения в городе эпидситуации из-за коронавируса.

Детские сады в столице с 1 ноября продолжат работу в обычном режиме. Но при условии 100% вакцинации воспитателей и всего персонала заведения.

По состоянию на утро 1 ноября в столице подтверждено 259 302 всех случая коронавируса, из которых 6169 – летальные, а 229 220 – выздоровления. Активными больными остаются около 24 тысяч человек.

Загруженность коек в больницах, где принимают больных COVID-19 и с подозрением на инфицирование (общий койкофонд), составляет 64,5%.

По данным портала СОТА от СНБО, 1 194 638 человек в Киеве получили первую дозу вакцины против коронавируса, а 1 060 697 – обе и прошли полный курс вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за предупреждения о переходе Киева в "красную" зону люди устроили ажиотаж перед пунктами вакцинации в столице. Они выстраивались в очереди, чтобы получить прививку против COVID-19. Такая же ситуация возникла и в других городах Украины.