В Киеве напомнили об ограничениях на вход в метро в пиковые часы: что нужно знать

В Киеве с 1 ноября вводятся усиленные ограничения, предусмотренные "красной" карантинной зоной. Согласно им, в общественный транспорт пассажиров теперь будут пускать при наличии COVID-сертификатов или тестов, свидетельствующих отсутствие коронавируса.

Отдельное ограничение введут и в пиковые часы, говорится в напоминании Киевского метрополитена о том, как он будет работать после вступления в силу новых правил. Информацию разместили на входе и внутри метро, сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, с 1 ноября пользоваться общественным транспортом в Киеве можно при наличии одного из этих документов:

Видео дня

сертификата о вакцинации;

ПЦР или антиген-теста, сделанного не более чем за 72 часа до поездки;

документа о выздоровлении от коронавируса.

Отмечается, что штраф за нарушение в таком случае составляет 17 тысяч гривен. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины №1236, которое было принято 9 декабря 2020 года.

Ко всему прочему, в пиковые часы метро в Киеве будет работать с ограничением на вход. В администрации КП "Киевский метрополитен" отметили, что такая мера позволяет снизить скопления людей внутри станций.

"Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и оплачивайте (проезд. – Ред.) бесконтактно! Извиняемся за неудобства и благодарим за понимание. Ваш метрополитен", – говорится на вывесках в метро.

Напомним: избежать карантинных ограничений "красной" зоны разрешают курс вакцинации против COVID-19 и ПЦР-тест. О том, где сделать прививку в Киеве, узнайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября школы в Киеве переходят на дистанционное обучение и это касается всех классов без исключения. Так продлится по меньшей мере до 8 ноября, а если эпидемическая ситуация улучшится, то решения могут пересмотреть.