"Приведу порчу": в Киеве на Троещине женщина объявила "войну" ворам цветов из клумбы. Фото

В Деснянском районе Киева одна из местных жительниц решила радикально бороться с воровством цветов возле дома. Женщина обещает навести порчу на того, кто сорвет растения из клумбы.

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Об этом сообщили в социальных сетях. К сожалению, подобные случаи в этом году в столице не единичны.

"Суровая Троещина она такая", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что местная жительница оставила на клумбе табличку с надписью: "Цветы не рви! Наведу порчу. Не по**юн. Баба Валя". Где именно установлено предупреждение для воров, не сообщалось.

Напомним, в Киеве коммунальщики постоянно фиксируют кражи высаженных ранее кустов, цветов и местами деревьев. Злоумышленники даже выкапывали тюльпаны на Майдане Незалежности. В частности, в Деснянском районе Киева нарушительница комендантского часа воровала цветы, которые на клумбах высадили жители одной из многоэтажек. Действия женщины зафиксировала камера видеонаблюдения.

В Соломенском районе столицы с поличным разоблачили женщину, которая выкапывала посаженные коммунальщиками цветы. Событие произошло в парке "Орленок".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева неизвестная женщина ночью украла гортензии, которые были посажены возле местного магазина. Действия неизвестной зафиксировала камера наблюдения.

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