В Киеве массово воруют высаженные коммунальщиками цветы, кустарники и даже деревья. Фото

В Киеве коммунальщики постоянно фиксируют кражи высаженных ранее кустов, цветов и местами деревьев. Злоумышленники даже выкапывают тюльпаны на Майдане Незалежности.

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Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевзеленстрой". Правоохранители проводят проверку по этим фактам.

"Можжевельник, барбарис, форзиция, клен Гиннала, сосна обыкновенная и альпийская, смородина альпийская, пузыреплодник, дерн, гортензия, спирея, вейгела, лаванда и цветы, много цветов. Это не перечень растений для озеленения какого-то участка в городе. Это то, что воруют в парках и скверах. На месте высаженных ранее кустов, цветов и местами деревьев – пустота. Если сложить все цифры, то можно было озеленить наверняка не один сквер", – рассказали в пресс-службе.

По словам коммунальщиков, только за последний месяц в сквере на улице Машиностроительной, 25А вырыли 7 деревьев клена Гиннала и 27 кустов барбариса. Например, в парке Партизанской славы кто-то даже украл магнолию.

"Деснянские (Троещина) озеленители чуть ли не каждый день сейчас фиксируют исчезновение цветов – с начала цветения зафиксировали похищение 350 тюльпанов с луковицами и еще около 200 маргариток. А количество сломанных и изуродованных цветов трудно посчитать", – подчеркнули в пресс-службе.

В "Киевзеленстрое" добавили, что растения исчезают и в центре столицы: на Львовской площади, в сквере на Сечевых Стрельцов, сквере Анны Киевской и "даже на Майдане Незалежности видно, где выдернули тюльпаны".

В полиции Киева нам сообщили, что по факту обращения о воровстве растений и деревьев проводится проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разных районах Киева начали цвести 125 тысяч тюльпанов, подаренных Королевством Нидерландов. Их можно увидеть в центре столицы, в частности, на Майдане Незалежности.

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