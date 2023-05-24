Поймали на горячем: в Киеве разоблачили женщину, воровавшую цветы в парке. Фото и видео

В Соломенском районе Киева на горячем поймали женщину, которая выкапывала посаженные коммунальщиками цветы в парке "Орленок".

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Об этом сообщили в социальных сетях. Нарушительнице, предварительно, грозит административная ответственность (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Женщина начала выкапывать цветы в парке, но все пошло не по ее плану. Надежда украла сальвию с клумбы в парке "Орленок" на Отрадном. Это заметили работники парка и вызвали участкового инспектора, который составил протокол о правонарушениях", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что женщину заставили вернуть цветы, которые она положила себе в сумку.

Напомним, в Киеве коммунальщики постоянно фиксируют кражи высаженных ранее кустов, цветов и местами деревьев. Злоумышленники даже выкапывали тюльпаны на Майдане Незалежности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева нарушительница комендантского часа воровала цветы, которые на клумбах высадили жители одной из многоэтажек. Действия женщины зафиксировала камера видеонаблюдения.

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