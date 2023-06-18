В Киеве камера зафиксировала женщину, которая ночью выкопала цветы возле книжного магазина. Видео

В Дарницком районе Киева неизвестная женщина ночью украла гортензии, которые были посажены возле местного магазина. Действия неизвестного зафиксировала камера наблюдения.

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Об этом сообщили в книжном магазине "Моя книжная полка" в социальной сети Facebook. Жителей столицы призвали помочь узнать злоумышленницу (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Помните голубые гортензии на Срибнокильской? Их больше нет… Человек на видео уничтожил их через полтора часа после закрытия книжного магазина... Теперь на их месте красуется кусок сырой, лишенной жизни почвы", – констатировали в книжном магазине.

Работники заведения призвали киевлян, опознавших женщину, которая вырвала цветы, сообщить им для того, чтобы "не осталась без наказания".

Напомним, в Киеве коммунальщики постоянно фиксируют кражи высаженных ранее кустов, цветов и местами деревьев. Злоумышленники даже выкапывали тюльпаны на Майдане Незалежности. В частности, в Деснянском районе Киева нарушительница комендантского часа воровала цветы, которые на клумбах высадили жители одной из многоэтажек. Действия женщины зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева с поличным разоблачили женщину, которая выкапывала посаженные коммунальщиками цветы. Событие произошло в парке "Орленок".

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