Постапокалиптическая картина: в сети показали последствия падения ракеты на Троещине в Киеве. Видео

В селе Троещина, входящем в состав Деснянского района Киева, в результате ночной российской атаки 15 июня была фактически уничтожена целая улица. На месте падения ракеты образовалась глубокая воронка, а дома поблизости были практически разрушены.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал местный житель в соцсети TikTok. Призываем горожан не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Что известно

"Вот последствия ночного обстрела (15 июня. – Ред.) в селе Троещина. Один дом – его снесло, практически нет. У людей больше нет жилья. Там второй… Картина постапокалиптическая. И вот воронка от попадания", — – описал последствия автор.

Главные истории дня

На видео видно, что после попадания ракеты в селе, входящем в состав Деснянского района Киева, улица была фактически уничтожена – большинство домов в месте попадания были сильно повреждены или просто разрушены.

Кроме того, на месте взрыва образовалась глубокая воронка – глубиной не менее трех метров, что позволяет понять масштабы разрушений.

Напомним, в ночь на 15 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Погибли пять человек, пострадали десятки горожан, среди них – двое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

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