Порывы ветра и до 12°С тепла: прогноз погоды по Киевской области на 18 января

В Киеве и Киевской области в среду, 18 января, без существенных осадков. Синоптики прогнозируют днем порывы ветра 15-20 метров в секунду

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевщине на 18 января. Облачно, без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 7-12°С; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 8-10°С. Днем ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду", - рассказали синоптики.

Со своей стороны, в КГГА напомнили, что во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в Укргидрометцентре проанализировали данные метеорологических наблюдений, накопленных за годы наблюдений, для определения предполагаемого сценария развития погодных условий в зимний период. Зима 2022-2023 годов в Украине будет в среднем теплее предыдущих.

В Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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