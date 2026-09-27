Под Киевом в результате удара со стороны РФ полностью уничтожен склад компании Kärcher: что известно

27 сентября 2026 года в результате российского обстрела под Киевом был полностью уничтожен склад немецкой компании Kärcher, известной своей продукцией для уборки. На объекте хранились товары этого бренда. Все сотрудники склада живы и находятся в безопасности.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Kärcher. По информации компании, заказы, которые на момент атаки находились на складе, в настоящее время задержаны или отменены.

С каждым партнёром Kärcher свяжется отдельно, чтобы обсудить ситуацию и согласовать дальнейшие действия.

Из-за уничтожения склада в ближайшее время могут возникнуть перебои с поставками продукции. В Kärcher отметили, что уже работают над перестройкой логистики.

"Мы переходим к "плану Б" и задействуем альтернативные логистические цепочки поставок, которые заранее подготовили. В то же время перестройка процессов требует определенного времени, поэтому в ближайшее время возможны перебои с поставками", — говорится в сообщении компании.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате российской атаки 27 сентября в Киеве было повреждено здание головного офиса мобильного оператора "Киевстар". В компании отметили, что все сотрудники находятся в безопасности, а специалисты оценивают последствия удара и определяют дальнейшие необходимые действия.

Главные истории дня

В Вишневом Бучанского района Киевской области российский беспилотник упал на проезжую часть, по которой двигались автомобили. В результате погиб один человек, еще трое пострадали. Также были повреждены пять автомобилей.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 27 сентября российские войска атаковали Киев и область беспилотниками. В столице погиб мужчина, ещё четверо человек пострадали. В Соломенском районе в результате попадания БПЛА загорелось здание СТО, а также было повреждено одно из учебных заведений. В Шевченковском районе беспилотник попал в нежилое здание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!