В Киеве пострадал головной офис одного из крупнейших мобильных операторов Украины

В Киеве во время сегодняшней российской атаки было повреждено здание главного офиса мобильного оператора "Киевстар". В компании сообщили, что все сотрудники находятся в безопасности.

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В настоящее время команда оператора оценивает последствия атаки и определяет дальнейшие необходимые действия. О повреждении головного офиса сообщили в пресс-службе "Киевстара".

Российская атака повредила офис "Киевстара"

Во время сегодняшней атаки России на Киев было повреждено здание главного офиса мобильного оператора "Киевстар".

"Сегодня в результате вражеской атаки было повреждено здание главного офиса "Киевстар" в Киеве. Все наши коллеги в безопасности", – сообщили в пресс-службе компании.

В компании оценивают последствия

В настоящее время команда "Киевстара" оценивает последствия атаки. Специалисты также координируют необходимые дальнейшие действия после повреждения здания.

В компании отдельно подчеркнули, что ее сотрудники не пострадали и находятся в безопасности.

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