В Киевской области дрон упал прямо на дорогу, по которой ехали автомобили: погиб человек. Фото с места события

В городе Вишневом Бучанского района Киевской области российский беспилотник упал на проезжую часть, по которой двигались автомобили. Один человек погиб, ещё трое пострадали.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале.

В результате падения беспилотника повреждены пять автомобилей. Трем пострадавшим спасатели оказали помощь, после чего их госпитализировали.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 27 сентября российские войска атаковали Киев и область с помощью беспилотников. В Киеве погиб мужчина, ещё четверо человек пострадали. В Соломенском районе в результате попадания БПЛА загорелось здание СТО, а также было повреждено одно из учебных заведений. В Шевченковском районе беспилотник попал в нежилое здание.

Атака также затронула Киевскую область. Помимо Вишневого, последствия зафиксировали в Броварах и Фастовском районе. Там повреждены гражданские объекты, автомобили и предприятие, пострадал охранник, которого госпитализировали.

OBOZ.UA также сообщал, что за неделю российские войска атаковали Украину более чем 2200 ударными дронами, около 1650 авиабомбами и 38 ракетами различных типов. Значительная часть ракет была баллистической.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!