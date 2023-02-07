Переменная облачность и до 14°С мороза ночью: прогноз погоды по Киевской области на 8 февраля

В Киеве и Киевской области в среду, 8 февраля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью столбик термометра в регионе опустится до -14°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 8 февраля. Переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 9-14°С мороза, днем 1-6°С мороза; в Киеве ночью 10-12°С мороза, днем 2-4°С мороза", – рассказали в пресс-службе.

Как отметил портал Sinoptik, утро и вечер в Киеве будут пасмурными, а днем ожидается недолгое прояснение. Осадков синоптики тоже не прогнозируют.

Напомним, 2 февраля сурок Тимка дал прогноз, когда в Украину придет настоящая весна. Смотрительница животного рассказала, что тепло станет не раньше, чем через шесть недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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