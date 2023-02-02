Сурок Тимка дал прогноз, когда начнется настоящая весна в Украине

Харьковский сурок Тимка III предсказал, что весенняя погода придет в Украину в середине марта-2023. "Прогноз" он сделал на биостанции в селе Гайдары 2 февраля, когда отмечается День сурка.

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Традиционно в этот день грызуна будят, достают из домика и смотрят за эго поведением. Если сурок увидит тень и сразу же спрячется, то зима будет еще долго, если же не увидит и останется – весна будет ранней. "Суспільне Харків" процитировало смотрителя Тимки, научного сотрудника кафедры зоологии ХНУ Владимира Ронкина.

"Тимка сказал, что весна наступит обязательно! Но не раньше, чем через шесть недель", – "перевел" эксперт прогноз животного (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также грызуну предложили выбрать лакомство, спросив, что в этом сезоне будет самым урожайным. Тимка подошел к свекле.

Сурок также погасил лапкой марки со своим изображением и принял подарок – корзину с овощами, печеньем и сгущенкой.

В Украинском гидрометцентре подчеркнули: 2 февраля празднуют День сурка, чтобы привлечь внимание общественности к исчезновению этого вида. "К серьезным научным прогнозам и синоптикам это не имеет никакого отношения", – с иронией отметили в учреждении.

Как известно, Тимка в 2022 году пережил оккупацию, когда находился в селе Нестеровка Харьковской области. Населенный пункт защитники Украины освободили в сентябре.

Ронкин отметил, что животное пострадало из-за стресса на фоне войны. Сурок сильно похудел и плохо спит. Ближе к лету будет понятно, как это отразилось на его здоровье.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что в Украине на следующей неделе (6-12 февраля) ожидается морозная погода как ночью, так и днем. Похолодание принесет воздух с севера.

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