Отключение света в Киеве: в ДТЭК рассказали действуют ли графики 29 января

В Киеве в воскресенье, 29 января, продолжают применять стабилизационные графики отключения света. Жителей столицы в очередной раз призывают потреблять электроэнергию экономно.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Специалисты круглосуточно работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

"Лимиты потребления электроэнергии в Киеве, которые предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений. Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу", – говорится в сообщении.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно, перейдя по ссылке.

Стоит отметить, что украинцы, если им отключают электроэнергию на длительное время или не по графику, могут пожаловаться в контролирующие органы. О том, когда и как это можно сделать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Напомним, в Киевской области продолжительность отключения света связана с низкими лимитами потребления. На сегодняшний день они составляют 50% потребностей всего региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали три сценария блекаута, который готовят Украине оккупанты. По самому худшему из них предполагается полное отсутствие электроэнергии сроком до семи дней.

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