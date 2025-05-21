Обломки упали на дом: на Киевщине в результате вражеской атаки пострадала семья с детьми. Фото

В ночь на 21 мая российские войска атаковали Киевскую область дронами. Обломки одного из них упали на жилой дом в Бориспольском районе.

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Пострадала целая семья: двое взрослых и трое детей, самой маленькой девочке – всего три года. Подробности раскрыл начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"К сожалению, в результате вражеской атаки БпЛА пострадала семья из Бориспольского района. У парня 17 лет, девочки 3 лет и их 42-летней мамы острая реакция на стресс. У сына 13 лет – резаная рана стопы. У мужчины 30 лет – резаная рана надбровной дуги", – говорится в сообщении.

Пострадавшие получили медицинскую помощь. По предварительным данным, в госпитализации они не нуждаются.

Все члены семьи находились в доме, на который упали обломки одного из сбитых "Шахедов". В результате атаки в доме выбиты окна и повреждена крыша.

"Сейчас уже решаем вопрос обеспечения семьи временным жильем", – заверил Калашник.

Он добавил, что также в результате вражеской атаки повреждены нежилой дом, автомобиль, складские помещения и хозяйственные постройки.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки.

В Национальной полиции Украины через полчаса после сообщения Калашника обнародовали уточненные данные: ранения в результате атаки получили три человека – мужчина и двое подростков.

"Оккупанты в очередной раз совершили обстрел беспилотниками Киевской области. По состоянию на 7:30 в Бориспольском районе повреждены частный и нежилой дома, хозяйственное здание и автомобиль. К сожалению, три человека получили телесные повреждения, среди которых 13-летний и 16-летний парни, а также 30-летний мужчина. Кроме того, острую реакцию на стресс получили 3-летняя девочка и ее 42-летняя мать. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что на местах событий продолжают работать группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники полиции Киевщины.

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