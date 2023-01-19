Облачно с прояснениями и до +10°С: прогноз погоды по Киевской области на 20 января

В Киеве и Киевской области в пятницу, 19 января, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до 10°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 20 января. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 5-10°С; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 7-9°С", – рассказали синоптики.

Следует отметить, что в Киеве в среду, 18 января, зафиксировали очередной температурный рекорд. Максимальная температура в столице поднялась до +10,2°С.

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

В Укргидрометцентре проанализировали данные метеорологических наблюдений, накопленных за годы наблюдений, для определения предполагаемого сценария развития погодных условий в зимний период. Зима 2022-2023 годов в Украине будет в среднем теплее предыдущих.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!