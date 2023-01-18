Облачно и до 11°С тепла: прогноз погоды по Киевской области на 19 января

В Киеве и Киевской области в четверг, 19 января, без существенных осадков. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до 11°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 19 января. Облачно, без существенных осадков. Температура по области ночью +2-7°С тепла, днем +6-11°С; в Киеве ночью +3-5°С тепла, днем +8-10°С", – рассказали синоптики.

Напомним, в Укргидрометцентре проанализировали данные метеорологических наблюдений, накопленных за годы наблюдений, для определения предполагаемого сценария развития погодных условий в зимний период. Зима 2022-2023 годов в Украине будет в среднем теплее предыдущих.

В Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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